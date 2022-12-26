Рэпер Мик Милл внес залог за 20 женщин в тюрьме, чтобы они смогли встретить Рождество с семьями

Филадельфийский рэпер Мик Милл залог за 20 заключенных в тюрьме женщин, чтобы они смогли воссоединиться со своими семьями на Рождество. Об этом сообщается в инстаграме* некоммерческой организации Reform, созданной артистом вместе с Jay-Z в 2018 году.
Каждой женщине также выдали подарочную карту для покупки продуктов и подарков к праздникам.
«Мне было ужасно сложно пережить каникулы вдали от сына, когда я был в тюрьме, поэтому я понимаю, через что проходят эти женщины и их семьи. Никто не должен проводить каникулы в тюрьме только потому, что не может внести залог», — заявил Роберт Уильямс (настоящее имя рэпера).
Милл основал Reform с целью изменить систему условно-досрочного освобождения в США. В 2017 году рэпера лишили свободы на срок от двух до четырех лет за нарушение во время испытательного срока. В соцсетях запустили хэштег #FreeMeekMill («Свободу Мику Миллу»). В конечном итоге его освободили под залог спустя пять месяцев, а в 2019 году приговор отменили.
В январе Милл и Jay-Z были среди звезд, поддержавших предложенный в штате Нью-Йорк закон, ограничивающий возможность использовать рэп-тексты подсудимых в качестве доказательств предполагаемых преступлений.
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