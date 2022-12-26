Рэпер Мик Милл внес залог за 20 женщин в тюрьме, чтобы они смогли встретить Рождество с семьями

«Мне было ужасно сложно пережить каникулы вдали от сына, когда я был в тюрьме, поэтому я понимаю, через что проходят эти женщины и их семьи. Никто не должен проводить каникулы в тюрьме только потому, что не может внести залог», — заявил Роберт Уильямс (настоящее имя рэпера).