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В Новосибирске приготовили самый большой оливье. Салат весил несколько тонн

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:10

24 декабря 85 шеф-поваров приготовили самый большой салат оливье весом 4154 килограмм. Гастрономический символ Нового года, приготовленный в рамках акции сервиса доставки продуктов «СберМаркет», попробовали более 8000 новосибирцев — подопечных 20 благотворительных организаций.

Для приготовления по привычному многим рецепту использовали 925 килограмм колбасы, 840 килограмм моркови, 1510 килограмм картошки, 400 килограмм маринованных огурцов, 680 килограмм зеленого горошка, 8500 яиц и 5000 порций майонеза.

«Если задуматься, салат оливье символичен — в самом новогоднем блюде 8 ингредиентов, а в нашей стране 8 федеральных округов. И практически каждый ингредиент для него был привезен из разных частей России. Картофель и морковь — из Алтайского края, огурцы и горошек — из Кубани, колбаса и майонез — из Новосибирска», — сказал начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Все участники мероприятия получили бесплатную порцию салата. Также оливье отправился к благотворителям из организаций «Добрые руки», «Маяк», «Я — семья», «Добродомик» и других.

Цифра 4154 в весе новосибирского оливье неслучайна: в 2022 году исполнилось 4 года, как «СберМаркет» начал работать в Новосибирске, а 154 — код области.

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Виталий Витухин
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