В Новосибирске приготовили самый большой оливье. Салат весил несколько тонн

«Если задуматься, салат оливье символичен — в самом новогоднем блюде 8 ингредиентов, а в нашей стране 8 федеральных округов. И практически каждый ингредиент для него был привезен из разных частей России. Картофель и морковь — из Алтайского края, огурцы и горошек — из Кубани, колбаса и майонез — из Новосибирска», — сказал начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.