Умер чемпион СССР и России по футболу, нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев родился 19 марта 1964 года в Ленинграде. Он начал заниматься в футболом в СДЮШОР «Смена», а в 18 лет дебютировал в основном составе «Зенита». Уже через год Дмитриев провел свою первую результативную серию, забив голы в трех матчах подряд.