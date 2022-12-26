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Умер чемпион СССР и России по футболу, нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев

Виктория Шанина
Сегодня в 13:09

В возрасте 58 лет скончался советский и российский нападающий, тренер Сергей Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «Зенит».

Сергей Дмитриев родился 19 марта 1964 года в Ленинграде. Он начал заниматься в футболом в СДЮШОР «Смена», а в 18 лет дебютировал в основном составе «Зенита». Уже через год Дмитриев провел свою первую результативную серию, забив голы в трех матчах подряд.

В 1984 году Сергей Дмитриев стал чемпионом СССР в составе «Зенита», а спустя год впервые сыграл в национальной сборной. В 1988-м футболист стал вице-чемпионом Европы.

В 1989-м нападающий перешел в московский клуб «Динамо», затем стал чемпионом и обладателем Кубка СССР с ЦСКА, играл в Испании, Германии, Австрии, Швейцарии, Израиле. В 1995 году Дмитриев вернулся в «Зенит» и помог команде вновь выйти в высший дивизион. После завершения игровой карьеры стал тренером.

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