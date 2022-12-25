В Москве участникам детского турнира по карате выдали медали из «осколков натовских боеприпасов»

«Показывать в качестве примера по телевизору Даню Милохина — это почему‑то можно. Дети тоже не понимают, что такое ЛГБТ. Но определенные люди им объясняют, они начинают это понимать. Некоторым нравится. Это ужасно. Почему мы не можем делать то же самое, только в качестве примера приводить героев?» — спрашивает Белый.