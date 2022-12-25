В Москве участникам детского турнира по карате выдали медали из «осколков натовских боеприпасов»

Победителям турнира по карате «Юный мастер», который прошел в Московском центре боевых искусств, выдали медали из осколков снарядов HIMARS. Об этом «Подъему» заявил руководитель клуба «Бусидо» Константин Белый, который устраивал турнир.
«В 2014 году мы сделали памятные медали из осколков снарядов „Ураган“, которыми обстреливали Донецк. Сейчас мы повторили этот опыт. Заказали большое количество памятных медалей каждому участнику, тренеру, волонтеру. Донецкие кузнецы сделали их из осколков снарядов HIMARS, которыми обстреливали Донецк», — сказал он.
По мнению Белого, вручать такие медали нужно именно детям, чтобы сформировать у них правильные ориентиры. При этом он считает, что не все дети сейчас смогут понять смысл подобных наград.
Руководитель спортивного клуба сравнил такой способ «пропаганды патриотизма» с «гей-пропагандой», которой занимаются определенные люди.
«Показывать в качестве примера по телевизору Даню Милохина — это почему‑то можно. Дети тоже не понимают, что такое ЛГБТ. Но определенные люди им объясняют, они начинают это понимать. Некоторым нравится. Это ужасно. Почему мы не можем делать то же самое, только в качестве примера приводить героев?» — спрашивает Белый.