Вышел мини-сериал «Ведьмак: Происхождение». Он встретил в основном отрицательные отзывы

Критики и зрители холодно встретили шоу. На Rotten Tomatoes у него 36% положительных отзывов на основе 23 статей. При этом пользовательский рейтинг у сериала еще ниже — 21%. На Metacritic у приквела «Ведьмака» рейтинг 47%. Он основан на 12 статьях критиков, 2 из которых отрицательные, 2 — положительные, остальные 8 — смешанные.