Вышел мини-сериал «Ведьмак: Происхождение». Он встретил в основном отрицательные отзывы

На Netflix 25 декабря появился мини-сериал «Ведьмак: Происхождение». На платформе доступны 4 эпизода длительностью от 40 минут до часа. Посмотреть их можно с русскими или украинскими субтитрами, а также с украинской озвучкой.
Действие приквела «Ведьмака» разворачивается за 1200 лет до событий основного сериала. Тогда магический катаклизм Сопряжение Сфер привел к смешению нескольких миров. Вместе с людьми и магами начали жить гномы, вампиры, эльфы и другие фантастические расы. Именно тогда и появились первые ведьмаки.
Критики и зрители холодно встретили шоу. На Rotten Tomatoes у него 36% положительных отзывов на основе 23 статей. При этом пользовательский рейтинг у сериала еще ниже — 21%. На Metacritic у приквела «Ведьмака» рейтинг 47%. Он основан на 12 статьях критиков, 2 из которых отрицательные, 2 — положительные, остальные 8 — смешанные.
Как отмечает DTF, пока что у проекта самая низкая оценка во всей франшизе, оба сезона «Ведьмака» и аниме «Кошмар волка» критики оценили выше.