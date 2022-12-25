Райан Рейнольдс поблагодарил фанатов за успех «В духе Рождества» и выложил клип группы Nickelback

В знак благодарности всем фанатам, которые смотрели и поддерживали музыкальную комедию «В духе Рождества», Райан Рейнольдс поделился видео с канадской рок-группой Nickelback, исполняющей песню из фильма. Посмотреть ролик можно в твиттере актера.
«Поворотным моментом нашего фильма стала песня „Unredeemable“. Это чувственный гимн о том, сможет ли человечество побороть свои ошибки. Надеюсь, сможем. Что ж, с Рождеством! Давайте быть добрее друг к другу», — сказал Рейнольдс и объявил группу Nickelback.
Мюзикл «В духе рождества» с Райаном Рейнолдсом и Уиллом Ферреллом вышел на Apple TV+ 18 ноября и стал самым просматриваемым на стриминге. Именно за это актер, известный по роли Дэдпула, поблагодарил зрителей.
«В духе Рождества» является адаптацией повести Чарлза Диккенса «Рождественская песнь». В ленте образ мрачного скряги Скруджа сыграл Феррелл, а пересмотреть свое прошлое и переосмыслить жизнь в канун Рождества пришлось герою Рейнолдса.