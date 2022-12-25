Райан Рейнольдс поблагодарил фанатов за успех «В духе Рождества» и выложил клип группы Nickelback

«Поворотным моментом нашего фильма стала песня „Unredeemable“. Это чувственный гимн о том, сможет ли человечество побороть свои ошибки. Надеюсь, сможем. Что ж, с Рождеством! Давайте быть добрее друг к другу», — сказал Рейнольдс и объявил группу Nickelback.