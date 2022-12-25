Цены на аренду квартир в России снижаются до 2% вслед за падением спроса

Средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в 18 крупнейших городах России снизилась на 0,5% и 2%, если сравнивать с ноябрем. Данными с «Коммерсантом» поделились «ЦИАН.Аналитика» и «Этажи».
В среднем за аренду однокомнатной квартиры в декабре придется заплатить 21,6 тыс. рублей, двухкомнатной — 31,3 тыс. рублей. В Москве, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», снять «одношку» сейчас стоит в среднем 43,9 тыс. руб. в месяц (за месяц цена сократилась на 2%, за год — на 8%), а «двушку» — 70,5 тыс. (2% и 20%).
Московские квартиры с дорогой арендой — до 250 тыс. руб. в месяц — подешевели на 10–20%, от 250 тыс. — на 20–40%. По мнению руководителя направления аренды Apple Real Estate Владимира Родионова, это связано с невысоким спросом, в то время как предложений сейчас в три раза больше, чем год назад.
Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов считает, что спрос в Москве и регионах в ближайшее время восстанавливаться не будет. В будущем частично спрос на аренду вырастет за счет ухудшения условий кредитования при покупке жилья, полагает он.
При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что тенденция к снижению цен замедлилась примерно в два раза — в ноябре были показатели 1–3%. Несмотря на уступки, которые приходится делать собственникам, некоторые из них стараются обговорить возможность пересмотра ставки через три-шесть месяцев, рассказала директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова.
В мае «Афиша Daily» писала о радикальном падении спроса на жилье в Москве. Мы спрашивали экспертов в сфере недвижимости, как ситуация будет развиваться дальше, и некоторые собеседники сделали близкие к действительности прогнозы.