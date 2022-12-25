Цены на аренду квартир в России снижаются до 2% вслед за падением спроса

Московские квартиры с дорогой арендой — до 250 тыс. руб. в месяц — подешевели на 10–20%, от 250 тыс. — на 20–40%. По мнению руководителя направления аренды Apple Real Estate Владимира Родионова, это связано с невысоким спросом, в то время как предложений сейчас в три раза больше, чем год назад.