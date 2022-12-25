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Умер экс-главнокомандующий Сухопутными войсками России Алексей Маслов

Семён Гудошников
Сегодня в 16:10

В возрасте 69 лет умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками России, генерал армии Алексей Маслов. Об этом говорится в телеграм-канале концерна «Уралвагонзавод», где он работал в последние годы.

Маслов скончался в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко. Причины смерти не уточняются

Алексей Маслов возглавлял Сухопутные войска в 2004–2008 годах. После этого занимал должность главного военным представителя России при НАТО.

В октябре 2011 года Маслов был уволен с военной службы в запас. В последние годы работал специальным представителем «Уралвагонзавода» по военно-техническому сотрудничеству.

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УралвагонзаводНАТО
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Алексей Маслов
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