Тоби Магуайр пообщался с пользователями на реддите. Смотрим, о чем его спрашивали и что он отвечал

Тоби Магуайр запустил тред на реддите и пообщался с пользователями. Они задавали ему вопросы о мемах и случаях из жизни.
«Привет, я Тоби Магуайр, актер и исполнительный продюсер «Вавилона», иногда супергерой», — написал актер в заголовке поста. Заодно он прикрепил фотографию с Дэмиеном Шазеллом, режиссером фильма, который выйдет на большие экраны уже 25 декабря.
Вопрос — ответ
Пользователь: «Эй, Тоби. Как ты относишься ко всем мемам о тебе, которые делают уже многие годы? Любишь их? Ненавидишь? Или нейтральное отношение?»
Тоби Магуайр: «Довольно нейтрально. Я действительно видел видео «Bully Maguire», что было забавным открытием»
П: «Эй, Тоби, ты сохранил что‑нибудь интересное со съемок трилогии «Человека-паука?»
ТМ: «У меня есть красный костюм Паучка и черный костюм Паучка, теперь это мои пижамы»
П: «Эй, Тоби, кто тебе больше нравится — Гарфилд или Холланд?»
ТМ: «Подождите, ха-ха, это ***** [бред]. Я очень люблю обоих этих парней»
П: «Эй, Тоби, каково это — быть лауреатом премии MTV за лучший поцелуй?»
ТМ: «А ведь может быть, это мое главное достижение»
П: «Если бы только один из ваших фильмов можно было сохранить для потомков, какой бы вы выбрали?»
ТМ: «Во время съемок комедии «Солдаты неудачи» я столкнулся с Кейт Уинслет, которая сказала, что это мой «главный венец творения». Сначала я был польщен, потом ломал голову — комплимент это или нет. Что ж, может, этот фильм?»
П: «Спустя 20 лет после дебюта оригинального «Человека-паука» Рэйми, что вы думаете о непрекращающейся популярности трилогии и о том, как фильмы до сих пор находят отклик у людей?»
ТБ: «У меня было много незабываемых впечатлений от общения с людьми, и они делились тем, что фильмы значили для них. Со мной случалось несколько забавных и трогательных случаев, когда я случайно встречал людей, которые с удивлением видели меня и рассказывали, как я помог им в трудные времена. Это мило, и я чувствую благодарность. Особенно с детьми — это почти как волшебство, удивительно видеть, как загораются их глаза»
П: «Какой твой любимый музыкальный жанр и группа? Вам нравится группа Green Day?»
ТМ: «The Beatles, Стиви Уандер, Принс, Фрэнк Оушен, Кендрик Ламар, Radiohead, Rage Against the Machine и сотни других. И да, мне нравится Green Day»
П: «Чего вы надеетесь достичь в жизни? И вы чувствуете, что уже достигли этого?»
ТМ: «Особо ничего. На самом деле я просто стремлюсь к балансу. Всегда учусь жить полной жизнью»
Смешная история от Магуайра напоследок: «Без шуток, однажды я дал автограф от лица Элайджи Вуда. Фанатка сильно переволновалась, а я не хотел ее расстраивать, сказав, что я не Элайджа».