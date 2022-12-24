Тоби Магуайр пообщался с пользователями на реддите. Смотрим, о чем его спрашивали и что он отвечал

ТБ: «У меня было много незабываемых впечатлений от общения с людьми, и они делились тем, что фильмы значили для них. Со мной случалось несколько забавных и трогательных случаев, когда я случайно встречал людей, которые с удивлением видели меня и рассказывали, как я помог им в трудные времена. Это мило, и я чувствую благодарность. Особенно с детьми — это почти как волшебство, удивительно видеть, как загораются их глаза»