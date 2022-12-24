СМИ: Netflix разрабатывает спин-офф аниме-сериал «Stranger Things Tokyo»

Выступая в подкасте Happy Sad Confused, Мэтт Даффер сказал, что спин-офф будет «на 1000% отличаться» от оригинала, и добавил, что это будет «история, связанная с миром „Очень странных дел“, но на самом деле она больше расскажет о том», как режиссеры видят придуманный ими мир.