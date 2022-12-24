СМИ: Netflix разрабатывает спин-офф аниме-сериал «Stranger Things Tokyo»

Netflix планирует выпустить спин-офф аниме-сериал «Stranger Things Tokyo» («Очень странные дела: Токио»), сообщается на сайте What’s New on Netflix. Первые слухи об этом проекте появились еще в 2021 году.
Однажды братья Даффер намекнули на то, что будущие проекты будут дальше углубляться в Изнанку с помощью побочного продукта. Подтверждением планов на дальнейшую работу по вселенной «Очень странных дел» стало возобновление контракта режиссеров с Netflix.
Выступая в подкасте Happy Sad Confused, Мэтт Даффер сказал, что спин-офф будет «на 1000% отличаться» от оригинала, и добавил, что это будет «история, связанная с миром „Очень странных дел“, но на самом деле она больше расскажет о том», как режиссеры видят придуманный ими мир.
Предполагается, что аниме-сериал будет длиться около шести часов и станет первым спин-оффом франшизы «Очень странные дела». Возможно, в центре сюжета окажутся братья-близнецы, живущие на окраине Токио 1980-х годов и любящие видеоигры.
«Очень странные дела» уже выходили в формате видеоигр — «Stranger Things» и «Stranger Things: Puzzle Tales». В них можно поиграть на платформе Netflix Games.