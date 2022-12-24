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Галь Гадот вернется к роли Жизель в десятом «Форсаже»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:19

Израильская актриса Галь Гадот вновь сыграет Жизель Харабо в фильме «Форсаж 10». Об этом пишет The Direct со ссылкой на инсайдеров.

Как именно сценаристы планируют вернуть Жизель, неизвестно. Героиня погибла в шестой части франшизы (вышла в 2013 году), спасая Хана Лю.

Похожая история была с самим Ханом. Он был признан мертвым после аварии в «Форсаже 6», но вернулся в девятой части франшизы. По сюжету Хан выжил, однако вынужден был скрываться.

Ожидается, что «Форсаж 10» дебютирует в кинотеатрах 19 мая 2023 года. Покажут ли фильм в России, неизвестно.

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