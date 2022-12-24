Галь Гадот вернется к роли Жизель в десятом «Форсаже»

Израильская актриса Галь Гадот вновь сыграет Жизель Харабо в фильме «Форсаж 10». Об этом пишет The Direct со ссылкой на инсайдеров.
Как именно сценаристы планируют вернуть Жизель, неизвестно. Героиня погибла в шестой части франшизы (вышла в 2013 году), спасая Хана Лю.
Похожая история была с самим Ханом. Он был признан мертвым после аварии в «Форсаже 6», но вернулся в девятой части франшизы. По сюжету Хан выжил, однако вынужден был скрываться.
Ожидается, что «Форсаж 10» дебютирует в кинотеатрах 19 мая 2023 года. Покажут ли фильм в России, неизвестно.
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале
расскажите друзьям