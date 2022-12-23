Axios: владелец Bloomberg намерен купить The Washington Post или издателя The Wall Street Journal

Миллиардер и медиамагнат Майк Блумберг, учредивший информационное агентство Bloomberg, задумался о покупке Dow Jones, компании-издателя газеты The Wall Street Journal, или издания The Washington Post. Об этом написал Axios.
По информации портала, Блумберг заинтересован в расширении своей медиаимперии. В первую очередь бизнесмен присматривается к Dow Jones, однако, если Джефф Безос решит продать The Washington Post, Блумберг купит эту газету.
Пока Блумберг не проводил переговоры с Рупертом Мердоком — нынешним владельцем холдинга News Corp, в который входит Dow Jones. Однако он уже привлек к потенциальной сделке третьи стороны, например, банкиров.
Как заявляет источник Axios, в планах Блумберга — объединить новый медиаактив с компанией Bloomberg Media. Журналисты отмечают, что приобретение Dow Jones помогло бы Bloomberg занять лидирующие позиции среди деловых медиа.
Это позволило бы, как считают эксперты, продавать большее число подписок на Bloomberg Terminal — платформу для сбора данных, новостей и аналитики для профессионалов из сферы финансов.