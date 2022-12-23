Роберт Де Ниро выступил за освобождение из тюрьмы иранской актрисы Таране Алидусти

Американский актер Роберт Де Ниро, а также соучредитель фестиваля «Трайбека» Джейн Розенталь выступили за освобождение из тюрьмы иранской актрисы Таране Алидусти. Об этом сообщил Deadline.
Они призвали освободить ее и «других представителей иранского сообщества искусства и сферы развлечений, которые рискнули своими жизнями, чтобы выступить против правительства».
Де Ниро и Розенталь раскритиковали иранские власти за арест Алидусти после того, как она выразила солидарность с протестующими согражданами. Актриса выложила в инстаграме* снимки, где позировала без хиджаба.
Таким образом Алидусти поддержала иранцев, вышедших на протесты против действий полиции нравов после того, как вскоре после задержания скончалась якобы нарушившая правила ношения хиджаба 22-летняя девушка Махса Амини.
Актриса также выступила против казни одного из демонстрантов — Мохсена Шекари. Она осудила тех сограждан, которые не высказались против его смертного приговора. После этого Алидусти была заключена в тюрьму в Тегеране.
«Мы глубоко обеспокоены безопасностью Таране и присоединяемся к кинофестивалям, кинематографистам и артистам со всего мира в призывах к ее освобождению», — заявили Де Ниро и Розенталь.
Они назвали Алидусти «защитницей прав женщин», обладающей «недостижимой храбростью». Также фестиваль «Трайбека» поддержал других артистов Ирана, в том числе Джафана Панахи, Мохаммада Расулофа и Мостафу Аль-Ахмада.
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