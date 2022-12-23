WSJ написала, что Путин получает «искаженную информацию» о спецоперации. Газете ответил Песков

23 декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила на своем сайте материал о том, что Владимир Путин получает «искаженные» и устаревшие данные о ходе российской спецоперации на территории Украины. В ней также описывается, через какие структуры информация проходит перед тем, как попасть на стол российского президента.
По данным WSJ, каждое утро Путин получает письменную сводку данных о ходе боевых действий, которая «тщательным образом выверяется с тем, чтобы подчеркнуть успехи и преуменьшить неудачи». Поступающие из зоны спецоперации данные обрабатывают специалисты ФСБ, после чего они перенаправляют их экспертам Совета безопасности, а оттуда — секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, от которого информация передается Путину, пишет газета.
WSJ утверждает, что из‑за этой цепочки данные зачастую оказываются устаревшими «на несколько дней». «Президент России построил силовую структуру, предназначенную для предоставления ему информации, которую он хочет услышать», — говорится в статье.
В материале также приводится комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Президент, как и раньше, получает информацию из разных источников. Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», — заявил он.