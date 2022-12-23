WSJ написала, что Путин получает «искаженную информацию» о спецоперации. Газете ответил Песков

По данным WSJ, каждое утро Путин получает письменную сводку данных о ходе боевых действий, которая «тщательным образом выверяется с тем, чтобы подчеркнуть успехи и преуменьшить неудачи». Поступающие из зоны спецоперации данные обрабатывают специалисты ФСБ, после чего они перенаправляют их экспертам Совета безопасности, а оттуда — секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, от которого информация передается Путину, пишет газета.