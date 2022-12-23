В Париже пожилой мужчина открыл стрельбу и убил трех представителей курдской общины

В десятом округе Парижа, возле Курдского культурного центра, произошла стрельба. 69-летний мужчина открыл огонь и убил, по предварительным данным, трех представителей курдской общины, сообщило РИА «Новости».
Мотивы стрелка пока остаются неизвестными. По информации агентства «Франс Пресс», нападавший — француз по национальности. Его имя известно полиции, ранее мужчина дважды покушался на убийство — в 2016 и 2021 годах.
СМИ не называют имена погибших, или стали женщина и двое мужчин. В ходе стрельбы также пострадали еще по меньшей мере четыре человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, состояние других двоих оценивается как средней тяжести.
Прокуратура Парижа возбудила дело о намеренном убийстве. По мнению курдов, за атакой на представителей их общины стоит Турция. Курдский демократический совет назвал случившееся терактом.
«Курдский демократический совет во Франции категорически осуждает этот подлый теракт, совершенный после многочисленных угроз со стороны Турции», — заявили в организации.
После инцидента курды начали уличный протест. Они собрались в десятом округе и скандировали антитурецкие лозунги. Чтобы успокоить агрессивно настроенных протестующих, полиции пришлось применить слезоточивый газ. В ходе конфликта с курдами пострадали пятеро полицейских.
Президенть Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования курдскому сообществу. Он заявил, что оно «стало объектом этой гнусной атаки в центре Парижа», и поблагодарил правоохранителей за отвагу и хладнокровие в сложившейся ситуации.