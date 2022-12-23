Мишель Монахан готова на все ради спасения кровожадного сына в трейлере хоррора «Кровь»

«Мой сын очень болен, и я не знаю, что с ним такое. И не знаю, как его вылечить. Но я знаю, как сохранить ему жизнь, ведь я его мать. Вы не понимаете, что мать пойдет на все что угодно, чтобы спасти дитя», — говорит Джесс в ролике, сперва воруя пакеты с кровью из больницы, а затем связывая в подвале пожилую женщину.