Мишель Монахан готова на все ради спасения кровожадного сына в трейлере хоррора «Кровь»

На ютьюб-канале Central Partnership опубликовали русскоязычный трейлер хоррора «Кровь», снятого американским режиссером Брэдом Андерсоном («Перелом», «Точка невозврата», «Обитель проклятых»).
Главную роль в картине исполнила Мишель Монахан, известная по фильмам «Где‑то», «Исходный код» и «Исчезновение Сидни Холла». Она сыграла мать-одиночку Джесс, чей сын пугающим образом меняется после укуса собаки.
По сюжету героиня Монахан переезжает с детьми в дом своей умершей тетки. Однажды пес семьи — добродушный Пипин — убегает в лес. Когда он возвращается, любимец перестает быть похожим на самого себя.
Пес нападает на мальчика, после чего ребенка госпитализируют. Сын Джесс выживает, но меняется — точь-в-точь как его любимый пес. Мальчик плохо себя чувствует и испытывает странную тягу к крови.
«Мой сын очень болен, и я не знаю, что с ним такое. И не знаю, как его вылечить. Но я знаю, как сохранить ему жизнь, ведь я его мать. Вы не понимаете, что мать пойдет на все что угодно, чтобы спасти дитя», — говорит Джесс в ролике, сперва воруя пакеты с кровью из больницы, а затем связывая в подвале пожилую женщину.
Фильм выйдет в кинотеатрах 12 января. В нем можно будет увидеть Скита Ульриха, Финлея Войтака-Хиссонга, Скайлар Морган Джонс, Эрика Атавале, Родриго Бейлфусса, Джун Б.Вильде, Онали Эймс и Данику Фредерик.