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Разработчики создали приложение, в котором нейросеть рисует художнику нужный элемент

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:58

Разработчики создали приложение Wand, способное по запросу нарисовать нужный элемент или изменить уже существующий. В скором времени доступ к программе обещают открыть для всех.

В своем твиттере создатели Wand показали принцип работы. Сначала нужно выделить область на изображении при помощи, а затем словами описать, что там должно быть. Нейросеть предложит несколько вариантов элемента.

Разработчики пошагово показали это на примере робота, которому нейросеть сгенерировала почти всего робота. Другие рисунки можно посмотреть в твиттере Wand.

Wand может работать Apple Pencil на iPad. На его сайте можно подать заявку и получить доступ к тестам, но его раздают выборочно.

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