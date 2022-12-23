Разработчики создали приложение, в котором нейросеть рисует художнику нужный элемент

Разработчики создали приложение Wand, способное по запросу нарисовать нужный элемент или изменить уже существующий. В скором времени доступ к программе обещают открыть для всех.
В своем твиттере создатели Wand показали принцип работы. Сначала нужно выделить область на изображении при помощи, а затем словами описать, что там должно быть. Нейросеть предложит несколько вариантов элемента.
Разработчики пошагово показали это на примере робота, которому нейросеть сгенерировала почти всего робота. Другие рисунки можно посмотреть в твиттере Wand.
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