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Украинский суд заочно приговорил Дениса Майданова к 15 годам заключения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:41

Суд Украины заочно приговорил певца и депутата Госдумы Дениса Майданова к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеграм-канал СБУ. Музыканта признали виновным в соответствии со статьей «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

По данным Службы безопасности Украины, Майданов в феврале поддержал обращение к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. Затем он проголосовал за ратификацию договоров «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» с ними.

После начала в феврале боевых действий на территории Украины Майданов несколько раз приезжал с концертами к российским военнослужащим. Кроме того, он с 2014 года выступал в ДНР, ЛНР и Крыму. В июне музыкант спел для жителей Мелитополя в День России.

Тем временем в России Майданов попал в список артистов патриотической направленности, которых стоит поддержать телеканалам. Документ, как пишет РБК, составили в администрации президента.

Недавно Майданов выпустил трек и клип «Сарматушка», соавтором текста к которому выступил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В песне есть строчка: «Из России-матушки вдаль глядят Сарматушки на Соединенные Штатушки». После релиза работу раскритиковали, а автор ответил: «Патриоты очень за, либерасты очень против».

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СБУГосдумаРоскосмос
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Денис МайдановВладимир ПутинДмитрий Рогозин
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