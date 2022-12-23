Украинский суд заочно приговорил Дениса Майданова к 15 годам заключения

После начала в феврале боевых действий на территории Украины Майданов несколько раз приезжал с концертами к российским военнослужащим. Кроме того, он с 2014 года выступал в ДНР, ЛНР и Крыму. В июне музыкант спел для жителей Мелитополя в День России.