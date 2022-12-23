В Басманном районе Москвы построят «Кобзон-центр»

На Бауманской улице в Москве построят «Кобзон-центр», заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его слова приводит столичная мэрия.
Бочкарев описал центр как «объект культурно-досуговой деятельности с учреждениями высшего образования и офисами». Среди указанных учреждений будет музыкальный институт, добавил заместитель градоначальника, но подробностей не привел.
Застройку одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы. Суммарная площадь комплекса — почти 60 тыс. кв. м. «Коммерсант» уточняет, что права на территорию «Кобзон-центра» принадлежат ООО «Спартак Лофт», его учредитель — внучка певца Анита Кобзон.
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. На здании Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве установлена мемориальная доска в его честь. Также именем Кобзона был назван проезд в районе Хорошево-Мневники. В сентябре в Оружейном переулке открыли памятник артисту.