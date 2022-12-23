В Басманном районе Москвы построят «Кобзон-центр»

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. На здании Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве установлена мемориальная доска в его честь. Также именем Кобзона был назван проезд в районе Хорошево-Мневники. В сентябре в Оружейном переулке открыли памятник артисту.