Преподаватель МПГУ Михаил Спичков перевел мошенникам 350 тысяч рублей за коллекционные значки

Предподаватель МПГУ Михаил Спичков обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он потерял 350 тыс. рублей при попытке приобрести антикварные значки для своей коллекции, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».
По информации источника, Спичков в октябре купил у писателя Владимира Холкина несколько книг о значках и жетонах начала XX века. После этого преподаватель захотел обзавестись несколькими коллекционными предметами.
Он, как рассказал канал, обратился к Холкину с вопросом, где можно найти описанные в книгах значки. На что писатель ответил, что сообщит коллекционеру, если какие‑либо экземпляры появятся в продаже.
В ноябре Спичкову с почты Холкина пришло предложение купить три предмета: подвесной хоккейный жетон «Динамо», знак «Динамо» 1920-х годов и жетоны участникам кроссов «Красной газеты». Преподаватель согласился и перевел деньги, как он думал, писателю.
Холкин, как указывалось в переписке, должен был встретиться со Спичковым и лично передать ему приобретения. Однако Холкин переносил встречу, ссылаясь на свое пребывание в Краснодаре в качестве военного врача.
Через какое‑то время Спичков написал писателю в соцсети «ВКонтакте» с очередным вопросом о встрече. В ответ пришло сообщение, в котором Холкин заявил, будто бы его электронная почта была взломана и переписку о покупке значков вел не он.