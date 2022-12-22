Наоми Осака вновь стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира

Японская теннисистка Наоми Осака в третий раз подряд стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Об этом сообщил Forbes.
По подсчетам издания, она заработала за 2022 год 51,1 млн долларов. Около 50 млн долларов при этом пришлись на прибыль, полученную не на турнирах. Из‑за травм Осаке пришлось пропустить многие соревнования.
Кроме того, спортсменка осталась без одного из своих спонсоров: криптобиржа FTX обанкротилась в ноябре. Тем не менее, Осаке удалось заработать внушительную сумму благодаря предпринимательству.
Теннисистка стала соучредителем продакшн-компании, агентства по поиску талантов и бренда косметических средств. Также она выступила инвестором и начала поддерживать команду по пиклболу — виду спорта, сочетающего элементы тенниса, бадминтона и пинг-понга.
В число наиболее финансово успешных спортсменок года также попали теннисистка Серена Уильямс (она заработала 41,3 млн долларов) и фристайлистка Эйлин Гу (20,1 млн). Кроме того, в рейтинге оказались теннисистки Эмма Радукану, Ига Святек, Винус Уильямс, Коко Гауфф, гимнастка Симона Байлз, гольфистка Минджи Ли, баскетболистка Кэндис Паркер, футболистка Мэган Рапиное.