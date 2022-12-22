Коренные американцы призывают бойкотировать «Аватар 2». Они сочли фильм расистским и оскорбительным

Cтудентка Стэнфорда и представительница народа лакота Анпо Дженсен призвала не смотреть картину Кэмерона, прикрепив к твиту (он набрал 42,4 тыс. лайков) слова режиссера, сказанные им в 2010 году. Тогда Кэмерон приехал в леса Амазонки, чтобы поддержать местный коренной народ, выступавший против строительства ГЭС Белу-Монти (в итоге она была построена). Там режиссер заявил, что будто вернулся на 130 лет назад, во времена, когда колонизаторы жестоко преследовали лакота, вытесняли их с родных мест и убивали.