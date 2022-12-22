Коренные американцы призывают бойкотировать «Аватар 2». Они сочли фильм расистским и оскорбительным

Активисты, представляющие коренные народы Америки, призвали бойкотировать «Аватар: Путь воды». Об этом пишут Los Angeles Times и KTLA.
Художница навахо Юэ Бегай, председательница движения Indigenous Pride Los Angeles, защищающее права и культуру коренных жителей Америки, назвала блокбастер Джеймса Кэмерона «ужасным и расистским».
«Присоединяйтесь к аборигенам и другим группам коренных народов по всему миру в бойкоте этого ужасного и расистского фильма. Наша культура была пагубно апроприирована с целью удовлетворить комплекс некоторых 🏳 спасителей. Никаких больше блюфейсов! Народ Лакота силен!», — написала Бегай в твиттере.
Ее пост набрал около 50 тыс. лайков и более 12,5 тыс. ретвитов. Некоторые комментаторы оказались не согласны с Бегай, заявив, что не увидели в фильме ничего возмутительного или расистского. Одна из пользовательниц отметила, что на’ви, напротив, изображаются благородно, а их «белый спаситель» понимает, насколько ошибочны пути его народа и присоединяется к ним.
Cтудентка Стэнфорда и представительница народа лакота Анпо Дженсен призвала не смотреть картину Кэмерона, прикрепив к твиту (он набрал 42,4 тыс. лайков) слова режиссера, сказанные им в 2010 году. Тогда Кэмерон приехал в леса Амазонки, чтобы поддержать местный коренной народ, выступавший против строительства ГЭС Белу-Монти (в итоге она была построена). Там режиссер заявил, что будто вернулся на 130 лет назад, во времена, когда колонизаторы жестоко преследовали лакота, вытесняли их с родных мест и убивали.
«Эта история была движущей силой при написании „Аватара“. Я думаю, что, если бы лакота узнали будущее и увидели своих детей, совершающих суициды с рекордной для страны периодичностью, поскольку они безнадежны, а их общество тупиковое — что и происходит сейчас — они бы намного усерднее боролись [с колонизаторами]», — сказал тогда Кэмерон.
Эти же слова создателя «Аватара» вспомнил художник и коренной американец Джонни Джэ. По его мнению, белые люди поступают так же, как главный герой фильма — создают «аватары» коренных жителей, проникают в их сообщества и манипулируют ими — делают вид, что они более осведомлены и выставляют себя единственной надеждой.
«Ни один дурак, который думает, что лакота или любое другое сообщество коренных народов тупиковое, не должен говорить за них или даже пытаться представлять эти комьюнити, потому что он не союзник и определенно не спаситель и не защитник», — написал Джэ. Его твит набрал около 15 тыс. лайков.
Лидия Дженнингс, представляющая движение индейских народов виксарика и яки, заявила: «Обвинять жертву, не думая о своем положении и привилегиях… Люди смотрят „Аватар“ и радуются, не задумываясь, сколько коренных народов сейчас оказались в таком же положении [как на’ви]».
Еще одна претензия активистов к Кэмерону — решение нанять белых актеров на роли коренных жителей Пандоры. По их мнению, изображать белых «синелицыми» — это очередной пример присваивания чужих культур. А кроме того, такое творческое решение продолжает расистскую практику, при которой жителей разных регионов называют «краснокожими», «желтыми» или «черными», считают активисты.