Курс доллара опустился ниже 70 рублей

Рубль начал ослабляться по отношению к доллару и евро с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые почти за месяц превысил 62 рубля, 6 декабря он поднялся до 63 рублей, 13 декабря — до 64 рублей, 20 декабря — до 69 рублей.