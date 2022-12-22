Курс доллара опустился ниже 70 рублей

Рубль начал ослабляться по отношению к доллару и евро с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые почти за месяц превысил 62 рубля, 6 декабря он поднялся до 63 рублей, 13 декабря — до 64 рублей, 20 декабря — до 69 рублей.
Утром 22 декабря доллар впервые превысил 72 рубля с конца апреля. Курс евро в этот момент приближался к 77 рублям. Однако уже в 17.30 доллар опустился до 68,9 рубля, а евро — до 73,2 рубля.
Причиной укрепления рубля эксперты называют «техническую перекупленность ключевых валютных пар, а также большое количество спекулятивных позиций». Предшествующее этому ослабление российской валюты было связано с ограничениями на поставки нефти.
«Сохраняем прогноз снижения пары доллар/рубль в диапазоне ₽60–65. На это, возможно, потребуется больше времени, не исключено, что заметное увеличение продаж экспортеров произойдет в начале нового года», — заявил замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.