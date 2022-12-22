Рогозин получил ранение в Донецке. Он уверен, что его гостиница была обстреляна неслучайно

Утром 22 декабря бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале сообщил, что получил ранение. Под обстрел попала гостиница, в которой он остановился в Донецке.
«Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы <…> около 19.45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто», — написал Рогозин.
Обстрел гостиницы был не случайным, так как «за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место». Дмитрий Рогозин предположил, что кто‑то «слил информацию», не уточнив, считает ли себя целью обстрела.
Он написал, что был ранен металлическим осколком размером 3×4 миллиметра, который вошел выше правой лопатки. Ему проведут операцию. РИА «Новости» ранее сообщало, что осколок попал в позвоночник Рогозина и его невозможно извлечь.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о гибели двух человек в результате обстрела. Помимо Дмитрия Рогозина был ранен премьер-министр республики Виталий Хоценко.