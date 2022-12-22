Рогозин получил ранение в Донецке. Он уверен, что его гостиница была обстреляна неслучайно

«Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы <…> около 19.45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто», — написал Рогозин.