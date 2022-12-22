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На «Винзаводе» прошел зимний маркет современного искусства Win-Win

Виктория Шанина
Сегодня в 11:57

17 и 18 декабря в Центре современного искусства «Винзавод» состоялся зимний маркет Win-Win. На нем художники, галереи, творческие объединения и мастерские представили живопись, графику, текстиль, скульптуры и другие форматы современного искусства по невысоким ценам.

На маркете присутствовали работы более 100 участников, включая как уже известных коллекционерам и профессионалам художников, так и новые имена, отобранные экспертным советом. Вот некоторые из них:

  • Художники: Михаил Рубанков, Иван Симонов, Маша Сомик, Леша Мелки, Илья Атом, Мария Ефременко, Анна Всесвятская, Мария Алигожина, Кирилл Бурыгин, Тина Шибалова;
  • Галереи: InGallery, Textura Gallery, VisualGap Gallery, «Муха», HSE Art Gallery, OilyOil;
  • Творческие объединения: независимая арт-группа «CM21/22», Parazit, Ne Tak Art Group;
  • Мастерские, издания и издательства: «Носорог», «Платформа форма», ArtTube Editions, Sreda Magazine, Sputnikat Press, Plato Art Advisory, Петрозаводская графическая мастерская.

В экспертном совете зимнего маркета современного искусства Win-Win оказались: арт-директор ЦСИ «Винзавод» Сабина Чагина, инициатор маркета, основатель галереи «Формат один» Эльчин Али-заде, основатель галереи Shilo Игорь Шиленков.

В 2022 году маркет Win-Win входит в программу дополнительных мер поддержки художественного сообщества от ЦСИ «Винзавод». Для отобранных заявителей предусмотрено участие в маркете на льготных условиях.

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