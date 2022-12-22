Netflix выпустит серию видеотренировок вместе с Nike Training Club

Первые ролики с упражнениями для любителей фитнеса и воркаута опубликуют на портале уже 30 декабря. Пользователям предложат серию тренировок общей продолжительностью в 30 часов. Она выйдет в двух частях.
Тренировки будут доступны на 10 языках. Их адаптируют для людей с разным уровнем физической подготовки. Всего на платформе появятся более 90 роликов для желающих поддерживать себя в хорошей спортивной форме.
Среди эпизодов, которые можно будет найти на Netflix, окажутся 13 частей программы по основам фитнеса, семь роликов по укреплению мышц кора, шесть практик виньяса-йоги и 14 тренировок c профессиональным инструктором Тарой Лин Эмерсон.
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