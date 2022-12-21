Netflix опубликовал трейлер сериала «Лживая взрослая жизнь»

Эта встреча оказывается для девочки судьбоносной. Родственница заявляет ей, будто она не знает правды ни о себе, ни о своей семье, и становится ее подругой. Она открывает глаза Джоанны на происходящее вокруг нее и помогает ей полюбить жизнь.