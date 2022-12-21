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Netflix опубликовал трейлер сериала «Лживая взрослая жизнь»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:53

На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер сериала «Лживая взрослая жизнь» — экранизации одноименного романа итальянской писательницы Элены Ферранте.

Ролик показал новые эпизоды из жизни главной героини — школьницы Джованны из Неаполя. Девушка в видео, судя по всему, чувствует себя лишней на вечеринке, но танцует на улице, не ладит с родителями и прогуливает учебу.

«Отец говорит чушь. Он думает, что я уродливая. Что я становлюсь точной копией его монструозной сестры», — рассказывает Джованна в трейлере, а затем сбегает из дома, чтобы встретиться со своей теткой, на которую она якобы так похожа.

Эта встреча оказывается для девочки судьбоносной. Родственница заявляет ей, будто она не знает правды ни о себе, ни о своей семье, и становится ее подругой. Она открывает глаза Джоанны на происходящее вокруг нее и помогает ей полюбить жизнь.

Шоу выйдет на Netflix 4 января. Его действие развернется в Неаполе. Режиссером сериала выступил Эдоардо Де Анджелис. Он же написал сценарий вместе с Лаурой Паолуччи, Франческо Пикколо и Эленой Ферранте.

Главные роли исполнили Валерия Голино, Алессандро Прециози, Пина Турко и Джордана Маренго. Они продемонстрировали два мира Неаполя 1990-х годов — «высший свет, где носят маску утонченности, и вульгарные и захватывающие нижние кварталы», где живет тетя Джованны Виттория.

Роман «Лживая жизнь взрослых» вышел в 2019 году. Он станет уже четвертым романом Ферранте, который получит экранизацию. Ранее по книгам писательницы сняли фильмы «Любовь утомляет», «Дни одиночества» и сериал «Моя гениальная подруга».

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Элена ФеррантеАлессандро Прециози
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