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Дайвинг-центр, «Кузня» и «Озерная резиденция»: победители премии Archpoint Concept Awards 2022

Виктория Шанина
Сегодня в 22:08

В Москве состоялось вручение наград пятой премии Archpoint Concept Awards. В этот раз участники конкурса должны были разработать концепцию «нестандартной коллаборация» — места, где могут комфортно сосуществовать бизнес, наука, спорт, еда, культура, досуг, образование, отдых, хобби, благотворительность и другие индустрии.

Организаторы получили более 250 заявок из России и стран ближнего зарубежья. Лучшие концепции выбрали: замначальника управления Архсовета Москвы Сергей Глубокин; руководитель направления Urban + Art ЦСИ «Винзавод» Сабина Чагина; архитектор Валерий Лизунов; главред Ad Marginem Александр Иванов; архитектурный критик Александр Змеул; профессор Школы Дизайна НИУ ВШЭ Александр Джикия и другие.

Вот победители:

1 место

Победителем Archpoint Concept Awards 2022 стала архитектор Валерия Овсянникова из Мурманска, предложившая концепцию «Дайвинг-центра и интерактивного музея Арктики в акватории озера Малый Вудьявр». Это единое пространство для спортивной и научной деятельности, задуманное как «виртуальное и реальное погружение в подводный мир Арктики».

2 место

Второе место досталось проекту «Кузня» томских архитекторов Никиты Терещенко и Дмитрия Тишко. На примере заброшенного здания в Кемеровской области участники спроектировали лекторий, библиотеку, спортивный зал, кафетерий и выставочное пространство.

3 место

Третье место получил проект «Озерная резиденция» архитектора Никиты Тимонина из Петербурга. По задумке это пространство — резиденция для художников, которая располагается в районе Карельского перешейка и сочетает в себе условия для творчества и активного досуга.

«Хочу отметить общий высокий уровень и разноплановость проектов, которые участники прислали в этом году. Были затронуты самые разные темы — от „Кузни“, где выковывается творческий потенциал художника, до путешествия в акваторию Северного моря. География участников — от Минска до Владивостока и от Мурманкса до Ташкента до Мурманска. Возможно, впервые мы видим такой интерес к участию в нашей премии со стороны молодых архитекторов. Отдельно хочу отметить проект „Брошенные Заброшенные“ — лично у меня он вызвал большой эмоциональный отклик»
Валерий Лизунов
Архитектор
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