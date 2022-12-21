Дайвинг-центр, «Кузня» и «Озерная резиденция»: победители премии Archpoint Concept Awards 2022

В Москве состоялось вручение наград пятой премии Archpoint Concept Awards. В этот раз участники конкурса должны были разработать концепцию «нестандартной коллаборация» — места, где могут комфортно сосуществовать бизнес, наука, спорт, еда, культура, досуг, образование, отдых, хобби, благотворительность и другие индустрии.
Организаторы получили более 250 заявок из России и стран ближнего зарубежья. Лучшие концепции выбрали: замначальника управления Архсовета Москвы Сергей Глубокин; руководитель направления Urban + Art ЦСИ «Винзавод» Сабина Чагина; архитектор Валерий Лизунов; главред Ad Marginem Александр Иванов; архитектурный критик Александр Змеул; профессор Школы Дизайна НИУ ВШЭ Александр Джикия и другие.
Вот победители:
1 место
Победителем Archpoint Concept Awards 2022 стала архитектор Валерия Овсянникова из Мурманска, предложившая концепцию «Дайвинг-центра и интерактивного музея Арктики в акватории озера Малый Вудьявр». Это единое пространство для спортивной и научной деятельности, задуманное как «виртуальное и реальное погружение в подводный мир Арктики».
2 место
Второе место досталось проекту «Кузня» томских архитекторов Никиты Терещенко и Дмитрия Тишко. На примере заброшенного здания в Кемеровской области участники спроектировали лекторий, библиотеку, спортивный зал, кафетерий и выставочное пространство.
3 место
Третье место получил проект «Озерная резиденция» архитектора Никиты Тимонина из Петербурга. По задумке это пространство — резиденция для художников, которая располагается в районе Карельского перешейка и сочетает в себе условия для творчества и активного досуга.