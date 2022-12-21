Дайвинг-центр, «Кузня» и «Озерная резиденция»: победители премии Archpoint Concept Awards 2022

«Хочу отметить общий высокий уровень и разноплановость проектов, которые участники прислали в этом году. Были затронуты самые разные темы — от „Кузни“, где выковывается творческий потенциал художника, до путешествия в акваторию Северного моря. География участников — от Минска до Владивостока и от Мурманкса до Ташкента до Мурманска. Возможно, впервые мы видим такой интерес к участию в нашей премии со стороны молодых архитекторов. Отдельно хочу отметить проект „Брошенные Заброшенные“ — лично у меня он вызвал большой эмоциональный отклик»

Валерий Лизунов Архитектор