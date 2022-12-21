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Фамке Янссен снимется в психологическом триллере «Locked In»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:30

Нидерландская актриса Фамке Янссен, известная по кинофраншизе «Люди Икс» и фильму «Факультет», снимется в психологическом триллере «Locked In» («Запертая»). Об этом сообщил Deadline.

Помимо нее в картине также сыграет Роуз Уилльямс («Миссис Харрис едет в Париж», «Проклятье Эбигейл»). Актрисы исполнят главные роли — молодую жену Лину, несчастную в браке, и ее хрупкую свекровь Кэтрин.

По сюжету Лина решается на измену, что толкает ее на путь секретности, предательства и даже убийства. Все эти события, казалось бы, должны уничтожить девушку, но история окажется куда более запутанной и неоднозначной.

Режиссером фильма, который в данный момент снимают в Великобритании, станет Нур Ваззи. Сценаристом выступает Роуэн Жоффе («28 недель спустя»). Продюсерами числятся Ники Бентам из Neon Films и Элисон Джексон из Gaumont.

В актерский состав ленты вошли Алекс Хасселл («Трагедия Макбета»), Финн Коул («Страна грез») и Анна Фрил («Графиня Батори», «Книги крови»). Когда картина выйдет на экраны, пока не сообщается.

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Фамке ЯнссенАлекс ХасселлАнна Фрил
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