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Денисову пещеру в Алтайском крае внесли в предварительный Cписок наследия ЮНЕСКО

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:36

Денисову пещеру, расположенную в Алтайском крае, внесли в предварительный Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Минкультуры России.

В ведомстве пояснили, что это произошло после того, как осенью в Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО отправили заявку. Ее разработал Минкульт вместе с властями Алтайского края.

Теперь эксперты могут приступить к подготовке номинационного досье, пояснили в министерстве. Она потребует «масштабного объема научных исследований».

Денисова пещера считается самой древней из обитаемых пещер на территории Сибири. Она расположена в Солонешенском районе Алтайского края и известна тем, что в ходе ее изучения были найдены останки так называемого «денисовского человека». Возраст археологических находок в пещере превышает 300 тыс. лет.

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теги
ЮНЕСКОМинкультуры России
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