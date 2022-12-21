Денисову пещеру в Алтайском крае внесли в предварительный Cписок наследия ЮНЕСКО

Денисову пещеру, расположенную в Алтайском крае, внесли в предварительный Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Минкультуры России.
В ведомстве пояснили, что это произошло после того, как осенью в Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО отправили заявку. Ее разработал Минкульт вместе с властями Алтайского края.
Теперь эксперты могут приступить к подготовке номинационного досье, пояснили в министерстве. Она потребует «масштабного объема научных исследований».
Денисова пещера считается самой древней из обитаемых пещер на территории Сибири. Она расположена в Солонешенском районе Алтайского края и известна тем, что в ходе ее изучения были найдены останки так называемого «денисовского человека». Возраст археологических находок в пещере превышает 300 тыс. лет.