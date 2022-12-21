Реклама
Новости

На «Газпром Арене» стартовала серия лазерно-световых шоу «Космос»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:56

На «Газпром Арене» состоялась премьера лазерно-светового шоу «Космос» с Дмитрием Хрусталевым в роли космонавта, космическими кинохитами и более чем 2000 световых приборов, лазерными установками и другими масштабными техническими возможностями стадиона. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Космос» — это первое лазерно-световое представление в масштабах многотысячной спортивной арены. Гостями премьеры стали в том числе Карина Кокс, Анна Миклош, Юрий Смекалов, Эмилия Спивак, Михаил Тарабукин и Александр Галлямов.

«Главное в шоу — это поразительный эффект от сочетания звука, графики, света и лазеров в пространстве „Газпром Арены“. И все это в космическом антураже сюжета и музыки проекта. Сама архитектура стадиона стала для нас естественным основанием для выбора темы шоу <…> Хочу подчеркнуть, что это шоу <…> — принципиально новый опыт проведения досуга, данный формат родился на стыке технологических возможностей стадиона и приемов ведущих креативных команд в области световых представлений», — сказал руководитель проекта Игорь Смирнов.

Он отметил, что специально для шоу «Космос» была разработана оригинальная графика и написана светолазерная партитура. Также было обновлено внутреннее оснащение стадиона, выполненное с применением новейших технологий. На «Газпром Арене» появились экраны общей площадью в 3000 квадратных метров, более 2000 световых приборов и несколько уровней лазеров.

«В нашей жизни, где все расписано — семья, работа, маленькие радости, маленькие беды, — в этой жизни очень необходимо что‑то яркое, вспышка в темноте. Я воспринимаю сегодняшнее шоу как что‑то яркое, интересное, сильное и благодарю организаторов, ценю их мастерство и талант, потому что удивить зрителя очень сложно. Это шоу уводит человека в добрый космический полет», — поделился своими впечатлениями российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

Погружение в космическую атмосферу начинается еще до начала самого шоу. Авторы проекта разработали специальную подсветку, которая превращает «Газпром Арену» в летающую тарелку. Она будет работать в дни показа шоу.

В плейлисте шоу — музыкальные хиты, связанные с путешествиями по Вселенной. В их числе саундтреки к «Звездным войнам», «Армагеддону», «Стражам галактики», «Дюне», «Интерстеллару», легендарные треки от «Space Oddity» Дэвида Боуи до «Fly Me to the Moon» Фрэнка Синатры.

В основе «Космоса» — история о космонавте, который, изучая новые миры, все лучше и лучше познавал самого себя. Он много преодолел, будучи абсолютно один в бесконечном космическом пространстве. Закадровый текст от лица главного героя озвучил Дмитрий Хрусталев.

«Я уверен, шоу будут обсуждать, ведь оно вызывает совершенно разные эмоции, мы этого и добивались. Впервые подобный продукт выпускается на технологичном стадионе, мы будем еще что‑то менять, экспериментировать, но начало положено, и оно мне очень нравится! Акцент на свет и погружение!» — сказал Хрусталев.

Шоу будет проходить трижды в неделю, вплоть до 5 января. Стоимость билетов начинается от 1200 рублей, найти их можно на сайте «Афиши».

расскажите друзьям
люди
Алексей МишинДмитрий ХрусталевАнна МиклошЮрий СмекаловЭмилия СпивакМихаил ТарабукинАлександр ГаллямовИгорь СмирновДэвид Боуи
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»