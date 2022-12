На «Газпром Арене» стартовала серия лазерно-световых шоу «Космос»

В плейлисте шоу — музыкальные хиты, связанные с путешествиями по Вселенной. В их числе саундтреки к «Звездным войнам», «Армагеддону», «Стражам галактики», «Дюне», «Интерстеллару», легендарные треки от «Space Oddity» Дэвида Боуи до «Fly Me to the Moon» Фрэнка Синатры.