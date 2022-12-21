На «Газпром Арене» стартовала серия лазерно-световых шоу «Космос»

«Главное в шоу — это поразительный эффект от сочетания звука, графики, света и лазеров в пространстве „Газпром Арены“. И все это в космическом антураже сюжета и музыки проекта. Сама архитектура стадиона стала для нас естественным основанием для выбора темы шоу <…> Хочу подчеркнуть, что это шоу <…> — принципиально новый опыт проведения досуга, данный формат родился на стыке технологических возможностей стадиона и приемов ведущих креативных команд в области световых представлений», — сказал руководитель проекта Игорь Смирнов.