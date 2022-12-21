На «Газпром Арене» стартовала серия лазерно-световых шоу «Космос»

На «Газпром Арене» состоялась премьера лазерно-светового шоу «Космос» с Дмитрием Хрусталевым в роли космонавта, космическими кинохитами и более чем 2000 световых приборов, лазерными установками и другими масштабными техническими возможностями стадиона. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
«Космос» — это первое лазерно-световое представление в масштабах многотысячной спортивной арены. Гостями премьеры стали в том числе Карина Кокс, Анна Миклош, Юрий Смекалов, Эмилия Спивак, Михаил Тарабукин и Александр Галлямов.
«Главное в шоу — это поразительный эффект от сочетания звука, графики, света и лазеров в пространстве „Газпром Арены“. И все это в космическом антураже сюжета и музыки проекта. Сама архитектура стадиона стала для нас естественным основанием для выбора темы шоу <…> Хочу подчеркнуть, что это шоу <…> — принципиально новый опыт проведения досуга, данный формат родился на стыке технологических возможностей стадиона и приемов ведущих креативных команд в области световых представлений», — сказал руководитель проекта Игорь Смирнов.
Он отметил, что специально для шоу «Космос» была разработана оригинальная графика и написана светолазерная партитура. Также было обновлено внутреннее оснащение стадиона, выполненное с применением новейших технологий. На «Газпром Арене» появились экраны общей площадью в 3000 квадратных метров, более 2000 световых приборов и несколько уровней лазеров.
«В нашей жизни, где все расписано — семья, работа, маленькие радости, маленькие беды, — в этой жизни очень необходимо что‑то яркое, вспышка в темноте. Я воспринимаю сегодняшнее шоу как что‑то яркое, интересное, сильное и благодарю организаторов, ценю их мастерство и талант, потому что удивить зрителя очень сложно. Это шоу уводит человека в добрый космический полет», — поделился своими впечатлениями российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.
Погружение в космическую атмосферу начинается еще до начала самого шоу. Авторы проекта разработали специальную подсветку, которая превращает «Газпром Арену» в летающую тарелку. Она будет работать в дни показа шоу.
В плейлисте шоу — музыкальные хиты, связанные с путешествиями по Вселенной. В их числе саундтреки к «Звездным войнам», «Армагеддону», «Стражам галактики», «Дюне», «Интерстеллару», легендарные треки от «Space Oddity» Дэвида Боуи до «Fly Me to the Moon» Фрэнка Синатры.
В основе «Космоса» — история о космонавте, который, изучая новые миры, все лучше и лучше познавал самого себя. Он много преодолел, будучи абсолютно один в бесконечном космическом пространстве. Закадровый текст от лица главного героя озвучил Дмитрий Хрусталев.
«Я уверен, шоу будут обсуждать, ведь оно вызывает совершенно разные эмоции, мы этого и добивались. Впервые подобный продукт выпускается на технологичном стадионе, мы будем еще что‑то менять, экспериментировать, но начало положено, и оно мне очень нравится! Акцент на свет и погружение!» — сказал Хрусталев.
Шоу будет проходить трижды в неделю, вплоть до 5 января. Стоимость билетов начинается от 1200 рублей, найти их можно на сайте «Афиши».