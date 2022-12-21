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В Театре сатиры исполнят песни из советских кинолент с отсылкой к «Кабачку „13 стульев“»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:15

12 и 13 января Московский театр сатиры представит программу «Староновогодний кабачок», отсылающую к телевизионной передаче «Кабачок „13 стульев“». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Номера будут построены вокруг кавер-версий песен из советских фильмов в исполнении актеров театра. Среди кинолент — «Карнавальная ночь», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!».

«Этим вечером мы хотим открыть новую традицию нашего театра: собираться со зрителями, друзьями и коллегами и вместе праздновать старый Новый год. Договорились, что каждый сезон будем брать за основу одну тему и, отталкиваясь от нее, придумывать номера в жанре капустника. В этом году наше внутреннее название — „Фильм, фильм, фильм“», — рассказал худрук театра Сергей Газаров.

В шоу примут участие Вера Васильева, Александр Ширвиндт, Зоя Зелинская, Наталья Селезнева, Светлана Рябова, Валентина Шарыкина, Андрей Зенин и другие.

Программа стартует в 19.00. Адрес основной сцены Театра сатиры: Триумфальная площадь, 2. На момент публикации билеты на 12 января раскуплены, но на 13-е все еще доступны — их можно приобрести на «Афише».

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Сергей ГазаровВера ВасильеваАлександр ШирвиндтЗоя ЗелинскаяНаталья СелезневаСветлана РябоваВалентина ШарыкинаАндрей Зенин
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