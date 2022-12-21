В Театре сатиры исполнят песни из советских кинолент с отсылкой к «Кабачку „13 стульев“»

«Этим вечером мы хотим открыть новую традицию нашего театра: собираться со зрителями, друзьями и коллегами и вместе праздновать старый Новый год. Договорились, что каждый сезон будем брать за основу одну тему и, отталкиваясь от нее, придумывать номера в жанре капустника. В этом году наше внутреннее название — „Фильм, фильм, фильм“», — рассказал худрук театра Сергей Газаров.