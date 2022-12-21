Институт Пушкина объявил слово 2022 года

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал словом года «наследие», сообщается на его странице во «ВКонтакте». Составители намеренно исключили из материалов поиска слова политической и военной тематики, чтобы «найти слово позитивного звучания и общественной поддержки».
«Наследовать» буквально значит «идти следом» и, согласно этимологическому словарю Крылова, заимствовано из старославянского языка, образовано от глагола «наслъдити» («наследовать»).
По данным «Медиалогии», в 2022 году было опубликовано более 1 млн сообщений, содержащих слово «наследие». Участники исследования отметили, что «особую значимость» в этом году у россиян приобрело «обращение к историческому и культурному наследию страны».
Чаще всего «наследие» звучало со словами «история», «историческая память», «народное достояние», «верность традициям», «национальная идентичность», «преемственность поколений». По данным Wordstat, «наследие» появлялось в словосочетаниях «культурное наследие», «объект наследия», «наследие России», «всемирное наследие», «год наследия».
«Мы живем в очень неспокойное время, и именно сейчас кажется важной идея переосмысления исторического прошлого со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться. Не случайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России», — говорится в сообщении вуза.
В прошлом году Институт Пушкина выбрал словом года «спутник». «Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом», — заявили тогда в вузе.