Институт Пушкина объявил слово 2022 года

«Мы живем в очень неспокойное время, и именно сейчас кажется важной идея переосмысления исторического прошлого со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться. Не случайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России», — говорится в сообщении вуза.