Фотограф отсудил у компании 1,2 млн долларов за использование его снимка с голубем

Суд в Лос-Анджелесе постановил, что компания Bird B Gone задолжала фотографу Деннису Фугнетти немыслимые 1,2 млн долларов. Дело в том, что фирма, создающая устройства для отпугивания птиц, более 10 лет без разрешения использовала фотографию Фугнетти, на которой он запечатлел голубя.
Как пишет Peta Pixel, Фугнетти подал иск о нарушении авторских прав против калифорнийской компании еще в 2019 году. Он заявил, что в 1999 году Bird B Gone заказала у его студии MAID Photography and Design фотографию с голубем и дизайн с этим изображением.
Студия выполнила заказ и сотрудничала с калифорнийской фирмой до 2003 года, когда Bird B Gone решила заняться рекламой самостоятельно. Несмотря на это, фотография Фугнетти продолжила использоваться в промоматериалах Bird B Gone как минимум с 2005 года.
Позже компания подала заявку на регистрацию товарного знака, в котором использовалась фотография с голубем, без согласия MAID или Фугнетти. В 2017 году, чтобы завершить регистрацию, сотрудник Bird B Gone написал фотографу по электронной почте и спросил, когда именно он сделал снимок. Это и побудило Фугнетти через два года подать иск против компании.
По словам его адвокатов, после получения иска Bird B Gone уничтожила все материалы с изображением летящего голубя. Однако юристы калифорнийской фирмы утверждают, что фотограф дал компании «подразумеваемую лицензию» на дальнейшее использование изображения.
Фугнетти скончался в 2019 году, и сейчас с Bird B Gone судится его дочь. Адвокаты, представляющие ее интересы, заявили, что она расплакалась, когда узнала о победе. Юристы Bird B Gone же сказали, что будут добиваться отмены вердикта. По их мнению, в суде не было представлено доказательств, говорящих о необходимости возместить ущерб.