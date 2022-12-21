Фотограф отсудил у компании 1,2 млн долларов за использование его снимка с голубем

Позже компания подала заявку на регистрацию товарного знака, в котором использовалась фотография с голубем, без согласия MAID или Фугнетти. В 2017 году, чтобы завершить регистрацию, сотрудник Bird B Gone написал фотографу по электронной почте и спросил, когда именно он сделал снимок. Это и побудило Фугнетти через два года подать иск против компании.