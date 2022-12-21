В России выросли продажи подделок премиальных наушников на фоне ухода брендов

В России вырос спрос на реплики премиальных наушников, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и свои источники. Подделки стали популярны на фоне ухода из страны крупных брендов — Apple, Samsung, Sony.
Рост спроса на копии наушников AirPods ретейлеры зафиксировали в середине июля — около 80% всех продаж в сегменте наушников до 3500 рублей приходились на них, а в августе стало известно, что премиальные наушники на российском рынке заканчиваются.
По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, подделки дорогих наушников могут встречаться в маркетплейсах и в небольших магазинах электроники. «Если площадка не указывает, что продукт является репликой, то потребитель может подать в суд на продавца, так как это нарушение закона», — подчеркнул он.
Источник издания в одном из производителей наушников сообщил, что к концу года объем продаж подделок гарнитур в России может составить 200−300 млн рублей — по каждому из ушедших премиальных брендов. Он отметил, что китайские производители, используя современные материалы, не могут справиться с мелкими недочетами, которых нет у западных крупных брендов.
На данный момент поставки наушников известных брендов идут только мелкими партиями, поэтому есть риск купить подделку, рассказал представитель производителя электроники F+ tech. Раньше отличить подделку от оригинала можно было по низкой цене, но теперь из‑за дефицита подорожали и они.
В МТС сообщили, что спрос на беспроводные наушники в России растет (на 19%), но динамика, если сравнивать с прошлым годом, уменьшилась. Лидерами среди брендов остаются JBL, Xiaomi, Apple, Honor и Samsung.