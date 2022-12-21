В России выросли продажи подделок премиальных наушников на фоне ухода брендов

Источник издания в одном из производителей наушников сообщил, что к концу года объем продаж подделок гарнитур в России может составить 200−300 млн рублей — по каждому из ушедших премиальных брендов. Он отметил, что китайские производители, используя современные материалы, не могут справиться с мелкими недочетами, которых нет у западных крупных брендов.