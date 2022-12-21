Скончалась старшая дочь испанского и французского художника Пабло Пикассо Майя Руис-Пикассо, пишет парижская газета Le Figaro.
Смерть наступила вчера, 20 декабря, о ее причинах издание не сообщает. Руис-Пикассо ушла из жизни в возрасте 87 лет в окружении своей семьи. У нее осталось трое детей. Так совпало, что посвященная ей выставка сейчас проходит в Музее Пикассо в Париже.
Майя Руис-Пикассо (урожденная Мария де ла Консепсьон Пикассо) появилась на свет 5 сентября 1935 года. Это единственный ребенок от союза художника и его натурщицы и музы Марии-Терезы Вальтер. Всего у него было четверо родных детей (кроме Майи это Поль, Клод и Палома Пикассо) и одна приемная дочь — Катрин Ютен-Бле.
Старшая дочь стала героиней нескольких картин Пикассо. Среди них — «Майя с куклой», «Майя в костюме моряка», «Майя с корабликом», «Майя в красном фартуке». Многие работы отца она передала его музею. «Она — единственный человек в мире, которого я знаю, говоривший не о Пабло Пикассо, а о папе. <…> Я считаю, что это свидетельствует об исключительных отношениях, которые у нее были с отцом», — заявил ее сын Оливье Видмайер-Пикассо.