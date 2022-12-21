Старшая дочь стала героиней нескольких картин Пикассо. Среди них — «Майя с куклой», «Майя в костюме моряка», «Майя с корабликом», «Майя в красном фартуке». Многие работы отца она передала его музею. «Она — единственный человек в мире, которого я знаю, говоривший не о Пабло Пикассо, а о папе. <…> Я считаю, что это свидетельствует об исключительных отношениях, которые у нее были с отцом», — заявил ее сын Оливье Видмайер-Пикассо.