Эди Фалько думала, что «Аватар-2» давно вышел, ведь в своих сценах она снялась еще четыре года назад

«Во втором „Аватаре“, которого сейчас показывают, я, кажется, снялась четыре года назад. А потом у меня были дела, я была чем‑то занята. И как‑то раз мне сказали об „Аватаре“, и я подумала, что он уже вышел и провалился, поэтому я о фильме ничего не слышу», — поделилась Фалько.