Эди Фалько думала, что «Аватар-2» давно вышел, ведь в своих сценах она снялась еще четыре года назад

Актриса Эди Фалько («Клан Сопрано», «Сестра Джеки») думала, что сиквел «Аватара» уже вышел в прокат много лет назад, ведь в своих сценах она снялась еще в 2018 году. Об этом она рассказала в гостях ток-шоу The View, сообщает Collider.
«Во втором „Аватаре“, которого сейчас показывают, я, кажется, снялась четыре года назад. А потом у меня были дела, я была чем‑то занята. И как‑то раз мне сказали об „Аватаре“, и я подумала, что он уже вышел и провалился, поэтому я о фильме ничего не слышу», — поделилась Фалько.
Нередко премьеры фильмов с огромным количеством компьютерной графики выходят спустя много времени после того, как актеры снимают свои сцены, пишет издание. Одновременно с фильмом «Аватар: Путь воды» режиссер Джеймс Кэмерон разрабатывал всю франшизу, в том числе и следующие ленты. И не стоит забывать, что была пандемия коронавируса, которая затормозила производство фильмов и привела к закрытию кинотеатров по всему миру.
Фалько появилась в роли военного генерала США Адмора, похожую на безжалостного персонажа капитана в исполнении Стивена Лэнга из первого фильма. Одна из целей Адморы — минерал унобтаний, который власти страны хотят заполучить.
По ее мнению, Адмору нужно отыгрывать как человека, который абсолютно уверен в правильности своих действий. Персонаж считает, что ее миссия сделает Землю лучше, она игнорирует то, что это значит для народа Пандоры на’ви.
«Аватар: Путь воды» выходит за рамки всего, что она когда‑либо делала, поделилась Фалько. Актриса слегка расстроена, что ей пришлось играть человека, потому что она «хотела быть синей», но на съемочной площадке ей все же разрешили надеть на себя экзоскелет.