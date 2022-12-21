В России закроются фирменные магазины Nespresso

В России закроются фирменные магазины бренда Nespresso — производителя капсульных кофе-машин и капсул для них. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на консультантов торговых точек.
Флагманский двухэтажный бутик бренда на Большой Дмитровке уже закрылся, заявили они. По словам сотрудников, компания в данный момент ведет переговоры о завершении договоров аренды остальных помещений.
При этом Nespresso, по информации издания, не планирует полностью покидать российский рынок. Продукцию бренда можно будет найти у ритейлеров, например, в супермаркетах Metro, сети «М.видео», а также в маркетплейсах, например, «Сбермаркете» или Ozon.
Nespresso принадлежит швейцарской корпорации Nestle, которая в марте объявила о приостановке инвестиций в российский рынок, а затем прекратила поставки своей продукции, за исключением товаров первой необходимости.
В частности, компания перестала поставлять в страну кофемашины и капсулы. Однако в мае «Известия» сообщали, что Nestle продала российский бизнес сербскому бизнесмену Мирославу Станковичу. Официального подтверждения этому не было.
По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, посредник позволит Nespresso сохранить свое присутствие в России и продолжить сотрудничетсво с ритейлерами.