Анимационный сериал «Велма» о подруге Скуби-Ду выйдет на HBO Max 12 января

«В детстве я отождествляла себя с Велмой. Она была такой милой, но не традиционно горячей… с сомнительной прической. Я чувствую, что мне выпала честь озвучивать ее. Она та, кто говорит правду, пробиваясь сквозь чушь жизни. Тот умный человек, которого недооценивают», — прокомментировала Калинг.