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Анимационный сериал «Велма» о подруге Скуби-Ду выйдет на HBO Max 12 января

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:53

Анимационный сериал «Велма», посвященный одной из героинь мультипликационной и кинофраншизы о приключениях Скуби-Ду, выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 12 января. Об этом сообщил Deadline.

Шоу расскажет историю Велмы Динкли — недооцененной умницы из команды Scooby-Doo Mystery Inc. Создатели сериала обещают, что он в оригинальном и юмористическом ключе познакомит зрителей с красочным и сложным прошлым героини.

Главную роль в проекте озвучит Минди Калинг, известная по сериалу «Офис» и фильму «Восемь подруг Оушена». Также в шоу примут участие Констанс Ву, Сэм Ричардсон, Гленн Хауэртон, Джейн Линч, Ванда Сайкс, Расселл Питерс, Мелисса Фумеро.

Кроме того, в актерский состав сериала вошли Стивен Рут, Гэри Коул, Кен Люнг, Черри Джонс, Фрэнк Уэлкер, «Странный Эл» Янкович, Форчун Феймстер, Ивонн Орджи, Сараю Блю, Николь Байер, Минг-На Вен, Шей Митчелл, Дебби Райан, Кулап Вилайсак и Карл-Энтони Таунс.

«В детстве я отождествляла себя с Велмой. Она была такой милой, но не традиционно горячей… с сомнительной прической. Я чувствую, что мне выпала честь озвучивать ее. Она та, кто говорит правду, пробиваясь сквозь чушь жизни. Тот умный человек, которого недооценивают», — прокомментировала Калинг.

Шоураннером и исполнительным продюсером «Велмы» выступает Чарли Гранди. Калинг также выполняет функции исполнительного продюсера наряду с Говардом Кляйном и Сэмом Реджистером.

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