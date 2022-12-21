Анимационный сериал «Велма» о подруге Скуби-Ду выйдет на HBO Max 12 января

Анимационный сериал «Велма», посвященный одной из героинь мультипликационной и кинофраншизы о приключениях Скуби-Ду, выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 12 января. Об этом сообщил Deadline.
Шоу расскажет историю Велмы Динкли — недооцененной умницы из команды Scooby-Doo Mystery Inc. Создатели сериала обещают, что он в оригинальном и юмористическом ключе познакомит зрителей с красочным и сложным прошлым героини.
Главную роль в проекте озвучит Минди Калинг, известная по сериалу «Офис» и фильму «Восемь подруг Оушена». Также в шоу примут участие Констанс Ву, Сэм Ричардсон, Гленн Хауэртон, Джейн Линч, Ванда Сайкс, Расселл Питерс, Мелисса Фумеро.
Кроме того, в актерский состав сериала вошли Стивен Рут, Гэри Коул, Кен Люнг, Черри Джонс, Фрэнк Уэлкер, «Странный Эл» Янкович, Форчун Феймстер, Ивонн Орджи, Сараю Блю, Николь Байер, Минг-На Вен, Шей Митчелл, Дебби Райан, Кулап Вилайсак и Карл-Энтони Таунс.
«В детстве я отождествляла себя с Велмой. Она была такой милой, но не традиционно горячей… с сомнительной прической. Я чувствую, что мне выпала честь озвучивать ее. Она та, кто говорит правду, пробиваясь сквозь чушь жизни. Тот умный человек, которого недооценивают», — прокомментировала Калинг.
Шоураннером и исполнительным продюсером «Велмы» выступает Чарли Гранди. Калинг также выполняет функции исполнительного продюсера наряду с Говардом Кляйном и Сэмом Реджистером.