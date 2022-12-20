Монро, Хэнкс, Суинтон: Empire опубликовал список величайших актеров всех времен

Журнал Empire составил список величайших актеров всех времен — их выбрали читатели издания. В перечень вошли 50 имен артистов, которые, как отметили редакторы СМИ, «всегда добиваются успеха».
Подробнее о главных кинозвездах мира издание обещало рассказать в новом номере. В него войдут интервью с Николасом Кейджем, «мастер-класс по актерскому мастерству» от Тильды Суинтон, впечатления Ридли Скотта от работы с Хоакином Фениксом и воспоминания Энга Ли о Хите Леджере.
Эти актеры, как можно догадаться, вошли в топ-50 по версии Empire. Помимо них, в перечне оказались обладающий «способностью без усилий управлять объективом» Дэнзел Вашингтон, воплощающий «дух американского оптимизма» Том Хэнкс и «вечная муза Мартина Скорсезе» Роберт Де Ниро.
Также читатели издания отметили «подлинную кинозвезду» Мэрилин Монро, «кинематографический циклон» Бетт Дэвис, «правую руку Акиры Куросавы» Тоширо Мифуне, «непритязательного, чрезвычайного талантливого актера британской старой школы» Алека Гиннесса и «мегазвезду» Грету Гарбо.
Среди других выдающихся артистов оказались Натали Портман, Джин Хакман, Кетрин Хепберн, Том Круз, Леонардо ДиКаприо, Сэмюэл Л. Джексон, Хамфри Богарт, Виола Дэвис, Кейт Бланшетт, Сидни Пуатье, Лоуренс Оливье, Бастер Китон, Марлон Брандо.
«Глубоко ощутимый натурализм Брандо был магнетическим, а его сила — неоспоримой. Вся его знаменитая сложность стоила той магии, которую он создавал», — прокомментировали журналисты.
Они включили в список среди прочих Майкла Кейна, Мишель Йео, Тома Харди, Филипа Сеймура Хоффмана, Джека Николсона, Мерил Стрип, Кристиана Бейла, Мишель Уилльямс, Энтони Хопкинса, Гэри Олдмана, Флоренс Пью, Кейт Уинслет.
С полным перечнем актеров можно ознакомиться на сайте Empire. Там же можно найти культовые фразы, которые артисты произносили в своих фильмах. Среди них — цитаты из «Касабланки», «Земли кочевников» и «Филадельфийской истории».