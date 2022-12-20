Монро, Хэнкс, Суинтон: Empire опубликовал список величайших актеров всех времен

Подробнее о главных кинозвездах мира издание обещало рассказать в новом номере. В него войдут интервью с Николасом Кейджем, «мастер-класс по актерскому мастерству» от Тильды Суинтон, впечатления Ридли Скотта от работы с Хоакином Фениксом и воспоминания Энга Ли о Хите Леджере.