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Госдума приняла законопроект, признающий экстремистскими карты России без Крыма или Курил

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:23

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому карты, оспаривающие территориальную целостность России, признаются экстремистскими материалами. Об этом сообщил сайт Думы.

Депутаты одобрили поправки к закону «О противодействии экстремистской деятельности». Изменения коснутся «картографических и иных документов и изображений», предназначенные для публичного демонстрирования.

За их распространение будет предусмотрено административное наказание: штраф до 1 млн рублей для юрлиц и арест до 15 суток для физлиц.

«Предлагается также расширить сферу применения данной статьи КоАП и на случаи распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список таких материалов, но признаны экстремистскими в соответствии с действующим законодательством», — добавили в Госдуме.

В пояснительной записке к законопроекту отметили, что в России «участились случаи распространения печатно-буклетной и картографической продукции, на которой те или иные части территории РФ (например, Крым, южные Курилы и др.) наглядно отнесены к территориям других государств».

По мнению инициаторов законопроекта, такие «информационные акции являются скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из‑за рубежа, в целях формирования у российской и мировой общественности искаженных представлений о государственной границе России» и подрыва суверенитета страны.

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