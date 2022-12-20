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В сети появился трейлер фильма «Знакомство родителей» с Эммой Робертс и Ричардом Гиром

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:22

На ютьюб-канале Vertical Entertainment US появился трейлер фильма «Maybe I Do» («Знакомство родителей»), в котором снялись Эмма Робертс, Ричард Гир, Сьюзан Сарандон и Дайана Китон.

Лента рассказывает о паре Мишель и Аллена, которая задумалась о свадьбе. Перед тем как принять ответственное решение, возлюбленные решают познакомить своих родителей друг с другом.

Родителей будущей невесты сыграли Китон и Гир, а родителей жениха, роль которого исполнил Люк Брейси, — Сарандон и Уильям Х.Мейси. Согласно сюжету, родственники главных героев уже знакомы — и, возможно, ближе, чем им хотелось бы.

Судя по трейлеру, картина предложит немало комедийных моментов с участием внушительного актерского состава. Посмотреть на неловкую, комичную и драматичную встречу двух семейств можно будет с 27 января.

Режиссером фильма выступил Майкл Джейкобс, для него картина станет полнометражным дебютом. До этого Джейкобс работал в качестве сценариста и продюсера над сериалом «Истории Райли».

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Уильям МэйсиДайан КитонЭмма РобертсРичард ГирДайана КитонСьюзан СарандонЛюк БрейсиМайкл Джейкобс
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