В сети появился трейлер фильма «Знакомство родителей» с Эммой Робертс и Ричардом Гиром

На ютьюб-канале Vertical Entertainment US появился трейлер фильма «Maybe I Do» («Знакомство родителей»), в котором снялись Эмма Робертс, Ричард Гир, Сьюзан Сарандон и Дайана Китон.
Лента рассказывает о паре Мишель и Аллена, которая задумалась о свадьбе. Перед тем как принять ответственное решение, возлюбленные решают познакомить своих родителей друг с другом.
Родителей будущей невесты сыграли Китон и Гир, а родителей жениха, роль которого исполнил Люк Брейси, — Сарандон и Уильям Х.Мейси. Согласно сюжету, родственники главных героев уже знакомы — и, возможно, ближе, чем им хотелось бы.
Судя по трейлеру, картина предложит немало комедийных моментов с участием внушительного актерского состава. Посмотреть на неловкую, комичную и драматичную встречу двух семейств можно будет с 27 января.
Режиссером фильма выступил Майкл Джейкобс, для него картина станет полнометражным дебютом. До этого Джейкобс работал в качестве сценариста и продюсера над сериалом «Истории Райли».