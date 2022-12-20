Станислав Поздняков вновь стал президентом Олимпийского комитета России

Четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России. Об этом сообщается в телеграм-канале ОКР.
Поздняков был единственным кандидатом на эту должность, поэтому члены комитета проголосовали за него единогласно.
Станислав Поздняков возглавляет ОКР с мая 2018 года. С 2016 по 2022 год он руководил также Европейской конфедерацией фехтования. Сам он — четырехкратный чемпион Олимпийских игр по фехтованию на саблях, 10-кратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Европы.
После своего переизбрания он сделал несколько заявлений. В частности, он считает, что у России есть все основания для участия в отборочном цикле Олимпиады-2024 в Париже согласно декларации олимпийского саммита в Лозанне.
Поздняков также объяснил уход двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию на саблях Софьи Великой с поста главы комиссии спортсменов ОКР. По его словам, она решила уделять больше внимания своей семье и карьере.