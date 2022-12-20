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Гостями «Голубого огонька» в этом году станут военкоры и «герои России, прибывшие со спецоперации»

Виктория Шанина
Сегодня в 09:14

В программе «Новогодний голубой огонек» на канале «Россия-1» примут участие военкоры и участники спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В новогоднюю ночь россиян поздравят военные корреспонденты «России-1» Александр Сладков, Евгений Поддубный и Николай Долгачев. А почетными гостями станут «герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции», их имена не называются.

Также среди гостей: гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, актер Евгений Миронов и главред канала «Спас» Борис Корчевников. Ведущими «Голубого огонька» в этом году станут Николай Басков, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Андрей Малахов, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

Что касается музыкальной программы, выступить планируют Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, композитор Александра Пахмутова, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета и другие.

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Александр СладковЕвгений ПоддубныйНиколай ДолгачевКарен ШахназаровЕвгений Миронов
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