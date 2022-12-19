В Госдуму внесли законопроект о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления

Право выйти из гражданства в день подачи соответствующего заявления предлагается дать россиянам, у которых есть украинский паспорт. Механизм законопроекта предполагает, что граждане, которые подали в российское МВД «заявления о нежелании состоять» в украинском гражданстве, будут считаться «не имеющими гражданства Украины» даже в том случае, если из украинского ведомства, куда было подано прошение, не пришел ответ. Та же самая процедура предлагается людям без «достоверной информации и документов, подтверждающих прекращение гражданства Украины».