В Госдуму внесли законопроект о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления

Депутаты из нескольких партий внесли в Госдуму законопроект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД России. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторами проекта федерального закона «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины» выступили Сергей Леонов из ЛДПР, Артем Туров из «Единой России», Леонид Калашников из КПРФ и Сергей Кабышев из «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Право выйти из гражданства в день подачи соответствующего заявления предлагается дать россиянам, у которых есть украинский паспорт. Механизм законопроекта предполагает, что граждане, которые подали в российское МВД «заявления о нежелании состоять» в украинском гражданстве, будут считаться «не имеющими гражданства Украины» даже в том случае, если из украинского ведомства, куда было подано прошение, не пришел ответ. Та же самая процедура предлагается людям без «достоверной информации и документов, подтверждающих прекращение гражданства Украины».
Жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской, оказавшиеся в России, автоматически получали российское гражданство после принесения присяги.
Тем временем правительство Украины одобрило уголовную ответственность за получение российского паспорта госслужащими, пропаганду российского гражданства и принуждение украинских граждан к его получению. Получать документ власти страны считают оправданным только в том случае, когда это необходимо для возвращения через третьи страны.