В российский прокат выйдет ремейк французской комедии «Игрушка»

По сюжету 11-летний Александр, чьи капризы исполняются по щелчку пальца, на свой день рождения в качестве подарка выбирает задремавшего ночного сторожа торгового центра Сами. Тот соглашается провести несколько дней в доме у мальчика, боясь увольнения, но вскоре неожиданно быстро осваивается с новой ролью.