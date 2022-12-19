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В российский прокат выйдет ремейк французской комедии «Игрушка»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:23

С 22 декабря в российских кинотеатрах можно будет посмотреть французскую комедию «Новая игрушка». Это новая версия фильма «Игрушка» 1976 года, билеты на которую можно купить здесь.

По сюжету 11-летний Александр, чьи капризы исполняются по щелчку пальца, на свой день рождения в качестве подарка выбирает задремавшего ночного сторожа торгового центра Сами. Тот соглашается провести несколько дней в доме у мальчика, боясь увольнения, но вскоре неожиданно быстро осваивается с новой ролью.

Поначалу Александр кажется Сами холодным и избалованным, но позже он замечает, что мальчик просто очень одинок и нуждается в близком человеке рядом.

В главных ролях сыграли Жамель Деббуз, Симон Фалю и Даниель Отей. Режиссером выступил Джеймс Ют, а сценарий написал Мохамед Хамиди и создатель оригинала Франсис Вебер.

В оригинальной «Игрушке» главную роль — журналиста Франсуа Перрена, который становится новым другом сына миллионера, — сыграл Пьер Ришар. В 1982 году американский режиссер Ричард Доннер снял одноименный фильм по мотивам истории, который стал успешен в прокате, но был холодно встречен критиками.

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Даниель ОтойПьер РишарДаниель ОтейМохамед ХамидиФрансис ВеберРичард Доннер
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