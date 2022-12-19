Бывший военно-политический эксперт МГИМО объявлен в международный розыск в Азербайджане

По данным ведомства, 13 декабря Александров опубликовал аудиообращение, в котором «предпринял попытку нанести ущерб отношениям» между Азербайджаном и Россией, «открыто призвав полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергосистему Азербайджана, нанеся по ней ракетные удары».