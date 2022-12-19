Бывший военно-политический эксперт МГИМО объявлен в международный розыск в Азербайджане

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против бывшего ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Дело против Александрова заведено из‑за призывов нанести ракетные удары по энергосистеме республики. Ему вменяются публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, угроза совершения терактов с применением огнестрельного оружия и разжигание национальной ненависти с использованием служебного положения.
Генпрокуратура отмечает, что доказательств достаточно для привлечения Михаила Александрова в качестве обвиняемого. Решением суда он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, ему назначен арест.
По данным ведомства, 13 декабря Александров опубликовал аудиообращение, в котором «предпринял попытку нанести ущерб отношениям» между Азербайджаном и Россией, «открыто призвав полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергосистему Азербайджана, нанеся по ней ракетные удары».
17 декабря на сайте МГИМО появилось сообщение ректората вуза, в котором говорилось об увольнении Михаила Александрова. «Безосновательная агрессивность и вопиющий непрофессионализм высказываний Александрова вызвали предельно жесткую негативную реакцию внешнеполитического сообщества, возмущение мгимовцев. Имиджу и интересам университета был нанесен серьезный ущерб», — пишет ректорат.