Том Круз записал видеообращение к фанатам «Топ Гана» во время прыжка из самолета

60-летний Том Круз записал видео со съемок новой части «Миссия невыполнима». Он обратился к фанатам «Топ Гана» с благодарностями во время прыжка из самолета.
«Я не хотел провожать этот год, не поблагодарив вас всех за то, что вы пришли в кинотеатры и поддержали фильм „Топ Ган: Мэверик“. <…> Спасибо, что позволяете нам развлекать вас. Это настоящая честь. Нам очень повезло!» — сказал актер.
Под конец видео Круз говорит, что его «запас высоты уже невелик», а отснять кадр для фильма нужно, и прощается со зрителями, напоследок пожелав веселых праздников.
Проморолик приурочили к релизу «Мэверика» в онлайн-кинотеатре Paramount+ 22 декабря. Фильм появится на стримингах спустя семь месяцев после старта проката в США.
Продолжение «Миссия невыполнима» с подзаголовком «Dead Reckoning Part One» должно выйти 14 июля 2023 года.