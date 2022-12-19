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Том Круз записал видеообращение к фанатам «Топ Гана» во время прыжка из самолета

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:13

60-летний Том Круз записал видео со съемок новой части «Миссия невыполнима». Он обратился к фанатам «Топ Гана» с благодарностями во время прыжка из самолета.

«Я не хотел провожать этот год, не поблагодарив вас всех за то, что вы пришли в кинотеатры и поддержали фильм „Топ Ган: Мэверик“. <…> Спасибо, что позволяете нам развлекать вас. Это настоящая честь. Нам очень повезло!» — сказал актер.

Под конец видео Круз говорит, что его «запас высоты уже невелик», а отснять кадр для фильма нужно, и прощается со зрителями, напоследок пожелав веселых праздников.

Проморолик приурочили к релизу «Мэверика» в онлайн-кинотеатре Paramount+ 22 декабря. Фильм появится на стримингах спустя семь месяцев после старта проката в США.

Продолжение «Миссия невыполнима» с подзаголовком «Dead Reckoning Part One» должно выйти 14 июля 2023 года.

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