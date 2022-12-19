Том Круз записал видеообращение к фанатам «Топ Гана» во время прыжка из самолета

«Я не хотел провожать этот год, не поблагодарив вас всех за то, что вы пришли в кинотеатры и поддержали фильм „Топ Ган: Мэверик“. <…> Спасибо, что позволяете нам развлекать вас. Это настоящая честь. Нам очень повезло!» — сказал актер.