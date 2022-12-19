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В Театре на Бронной состоится премьера спектакля «Без вины виноватые»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:14

20 и 21 декабря в Театре на Бронной пройдут премьерные показы спектакля «Без вины виноватые» по одноименной пьесе Александра Островского. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.

В центре пьесы — сильная женщина, сумевшая пережить потерю ребенка и возродиться, достигнув больших высот в профессии. В произведении отмечаются признаки комедии, социально-психологической драмы и даже мелодрамы.

В спектакле задействованы такие актеры, как Олеся Железняк, Наталья Щукина, Михаил Полицеймако, Олег Кассин, Елизавета Базыкина, Лина Веселкина, Дмитрий Цурский, Вера Майорова и другие.

В качестве режиссера выступил Роман Самгин. Он рассказал, что получает «почти физиологическое удовольствие», работая над текстами Островского.

«Каждый раз очень надеюсь, что моей работоспособности и умений хватит для того, чтобы передать зрителям хотя бы небольшую часть той радости, которую испытываю я вместе с артистами, сочиняя спектакли по его пьесам. Потому что эти пьесы, как говорится, — наше все», — подчеркнул режиссер.

Узнать подробнее о постановке и приобрести билеты можно на «Афише».

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Роман СмагинАлександр ОстровскийОлеся ЖелезнякНаталья ЩукинаМихаил ПолицеймакоОлег КассинЛина ВеселкинаДмитрий ЦурскийРоман Самгин
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