В Театре на Бронной состоится премьера спектакля «Без вины виноватые»

«Каждый раз очень надеюсь, что моей работоспособности и умений хватит для того, чтобы передать зрителям хотя бы небольшую часть той радости, которую испытываю я вместе с артистами, сочиняя спектакли по его пьесам. Потому что эти пьесы, как говорится, — наше все», — подчеркнул режиссер.