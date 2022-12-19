В Театре на Бронной состоится премьера спектакля «Без вины виноватые»

20 и 21 декабря в Театре на Бронной пройдут премьерные показы спектакля «Без вины виноватые» по одноименной пьесе Александра Островского. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.
В центре пьесы — сильная женщина, сумевшая пережить потерю ребенка и возродиться, достигнув больших высот в профессии. В произведении отмечаются признаки комедии, социально-психологической драмы и даже мелодрамы.
В спектакле задействованы такие актеры, как Олеся Железняк, Наталья Щукина, Михаил Полицеймако, Олег Кассин, Елизавета Базыкина, Лина Веселкина, Дмитрий Цурский, Вера Майорова и другие.
В качестве режиссера выступил Роман Самгин. Он рассказал, что получает «почти физиологическое удовольствие», работая над текстами Островского.
«Каждый раз очень надеюсь, что моей работоспособности и умений хватит для того, чтобы передать зрителям хотя бы небольшую часть той радости, которую испытываю я вместе с артистами, сочиняя спектакли по его пьесам. Потому что эти пьесы, как говорится, — наше все», — подчеркнул режиссер.