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СМИ: в Катаре задержали участников Pussy Riot, которые хотели провести акцию протеста на ЧМ-2022

Виктория Шанина
Сегодня в 10:55

В Катаре задержали трех участников группы Pussy Riot. Они планировали выйти на футбольное поле во время финала чемпионата мира с пацифистскими лозунгами, пишет Deutsche Welle*.

По данным издания, активисты хотели выразить протест против спецоперации на Украине, заключения Алексея Навального и подавления прав женщин в Иране. Сотрудники сил безопасности на стадионе пресекли протест.

Среди задержанных — Петр Верзилов* и Вероника Никульшина*. Имя еще одной активистки не называется.

*Признаны в России иноагентами.

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