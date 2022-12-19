СМИ: в Катаре задержали участников Pussy Riot, которые хотели провести акцию протеста на ЧМ-2022

В Катаре задержали трех участников группы Pussy Riot. Они планировали выйти на футбольное поле во время финала чемпионата мира с пацифистскими лозунгами, пишет Deutsche Welle*.
По данным издания, активисты хотели выразить протест против спецоперации на Украине, заключения Алексея Навального и подавления прав женщин в Иране. Сотрудники сил безопасности на стадионе пресекли протест.
Среди задержанных — Петр Верзилов* и Вероника Никульшина*. Имя еще одной активистки не называется.
*Признаны в России иноагентами.
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